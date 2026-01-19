Deportes

Béisbol: Que la espera no sea inútil

Estadio Victoria de Girón en Matanzas, casa de los Cocodrilos de Matanzas. Foto: Raul Navarro González

Mientras se definen puestos, clasificados y cruces de postemporada en el béisbol cubano, no solo los equipos deben engrasar su maquinaria, también los estadios y su logística constituyen prioridad para dar un buen espectáculo. 

El Victoria de Girón siempre se ha caracterizado por ser uno de los estadios que mejor recibe la postemporada, no solo por sus condiciones, sino también por las iniciativas y la planificación. 

Con la oportunidad de pasar un buen rato, la afición matancera acude masivamente a apoyar a Los Cocodrilos, por lo que no se debe dejar de lado la organización de esta fiesta beisbolera.

En medio de difíciles condiciones económicas, los diferentes actores económicos juegan un papel fundamental en cuestiones básicas como las ofertas gastronómicas. 

Este detalle se vio menguado en ediciones anteriores, pero en esta ocasión las posibilidades se amplían con la apertura de la dirección del deporte en nuestro país a inversionistas y patrocinadores. Aunque aún incipiente, esta vía legal puede abrir las puertas a que los estadios sean verdaderos espectáculos en una postemporada. 

Aprovechar el entusiasmo del público sería una opción inteligente para aumentar ventas o atraer clientes, haciéndose aún más visibles en la urbe matancera. De esa manera, los directivos del deporte en la provincia cumplen con parte de su cometido y la vida regresa a las afueras de un estadio colorido y capaz de brindar diversas opciones. 

Estadio Victoria de Girón, uno de los colosos del béisbol en Cuba

Por la parte del transporte, se podría coordinar con varios propietarios de triciclos para implementar una ruta hacia el estadio desde diversos puntos de la ciudad, y así garantizar la afluencia del público que muchas veces se ve limitada por ese motivo. 

Variadas son las iniciativas que se podrían adoptar, todavía hay tiempo para organizar y establecer las vías para que el pueblo matancero tenga la posibilidad no solo de disfrutar, sino también de apoyar a un equipo que se ha ganado con creces cada ovación. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

Para recordar

Cocodrilos de Matanzas nuevamente campeones

Cocodrilos de Matanzas nuevamente campeones

Raul Navarro González – Con una ofensiva desbordada, los Cocodrilos de Matanzas se llevaron el oro de la Serie de las Estrellas en los predios del estadio Victoria de Girón. Leer más»

