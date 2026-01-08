APARTADO 1433: Responde Dirección de Salud Pública en Unión de Reyes

El pasado viernes 19 de diciembre, en nuestro Apartado 1433 y en las plataformas digitales de Girón, publicamos la misiva de Kamille Alejandra López Domech, joven mamá residente en la calle José Martí, No. 46, en el poblado de Bermejas, municipio de Unión de Reyes. Ella, esencialmente, manifestaba desacuerdo con el atraso en el esquema de vacunación de su hija y con la determinación de las autoridades locales al respecto.

Hoy revelamos la respuesta de los doctores Raidel Sotes Carrera, director general de Salud Pública en el territorio; Rubidelcy Álvarez Hernández, responsable del programa de vacunación; así como de la enfermera Yisel Ruiz Cepero, en representación de ese departamento. El objetivo, según afirman, consiste en “aclarar los hechos y reafirmar nuestro compromiso con la salud infantil.

“El programa de vacunación a niños menores de dos años es una de las primeras tareas a cumplir. El municipio posee cuatro vacunatorios y un punto de vacunación en el Consejo Popular de Cidra, cubierto con enfermeras certificadas, excepto en el área de Salud de San Antonio de Cabezas (policlínico 13 de Marzo), que resulta extensión del policlínico Octavio de la Concepción, de Alacranes, pero la enfermera-licenciada solicitó la baja. Entonces, se recontrató a una jubilada, quien no aceptó certificarse en el mes de octubre y no continuó su labor.

“Actualmente, el área de Salud de Cabezas no tiene enfermera en el vacunatorio, ni existe su reserva. Antes, dicha especialista organizaba el trabajo y la atención a los pobladores de Bermejas, en el consultorio de la localidad, con horario extendido, pero sin la presencia de grupo electrógeno, refrigerador ni local certificado. Por consiguiente, debía llevar un termo con las dosis diarias y laboraba en la enfermería.

Fotos: Tomadas de Radio 26

“Al no contar con personal idóneo para tal tarea en Cabezas, en octubre autoridades competentes determinaron que la enfermera del vacunatorio de Alacranes también llegaría hasta Cabezas y Bermejas cada mes, pues la experta atiende áreas con demasiada densidad poblacional. La programación fue la siguiente: Cabezas 31 de octubre, 20 de noviembre y 9 de diciembre; en tanto Bermejas 20 de noviembre y 16 de diciembre.

“Ya en Bermejas, en noviembre, los niños fueron vacunados en el Cuerpo de Guardia de Urgencias, sin condiciones; lo cual fue valorado por la Dirección Municipal de Salud (DMS) como violatorio de las normas establecidas, al no estar certificado el local, sin refrigeración e higiene adecuadas. En estos momentos es riesgoso el traslado de las dosis, pues no poseen la congelación imprescindible.

“Trabajamos en la identificación de alternativas que permitan el importante proceso de manera segura y oportuna en Bermejas. Se prevé la gestión de un local que posea los requisitos estipulados, así como el fortalecimiento del equipo de enfermería.

“Unión de Reyes mantiene resultados sobresalientes en el Programa de Atención Materno Infantil. El 2024 culminó con cero mortalidad materna e infantil, gracias al trabajo cohesionado de los profesionales de la Salud, y la aplicación rigurosa de estrategias en la atención a embarazadas, recién nacidos y grupos vulnerables. Reiteramos nuestra disposición de colaborar en la búsqueda de soluciones que fortalezcan el acceso equitativo a la vacunación en todas las zonas del municipio”.

Sin embargo, el enjundioso informe no explica si visitaron a Kamille, quien debió expresar su conformidad o no con lo aquí tratado. El texto no refiere algo tan elemental en materia de atención a la población. Además de la DMS, falló el Consejo de la Administración Municipal que, por cierto, ha de viabilizar derroteros que conduzcan, con celeridad, a las soluciones de las gestiones descritas.

