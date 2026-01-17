Unión de Reyes honra a internacionalistas cubanos caídos en Venezuela

Con profundo respeto y sentido patriótico, el pueblo de Unión de Reyes rindió homenaje a los 32 cubanos internacionalistas que perdieron la vida en el cumplimiento del deber el pasado 3 de enero, durante un acto realizado en el histórico Parque de la Bandera del municipio.

La ceremonia constituyó un espacio para ratificar el compromiso del territorio con la memoria de quienes, con su valentía y firmeza, defendieron una causa justa. Asimismo, puso en alto los valores del internacionalismo y la solidaridad que distinguen a la Revolución cubana.

En representación de la juventud, la joven enfermera Leyanis Correoso Reynaldo expresó que las nuevas generaciones asumirán la defensa de las causas revolucionarias, convencidas de que el legado de los caídos permanece vivo en la historia nacional, en la memoria del pueblo y en cada joven que decide no rendirse ante las adversidades.

Durante las palabras centrales, la primera secretaria del Partido en Unión de Reyes, Arlen González Luis, destacó el ejemplo de los combatientes internacionalistas. Resaltó, además, que con su actuación heroica demostraron el sentir solidario de millones de cubanos. «En ellos ardía la llama de la solidaridad, esa que nos enseñó Fidel y que continúa iluminando el camino de Cuba y de los pueblos hermanos de América Latina».

Los asistentes reafirmaron la decisión de continuar en la defensa de la soberanía y la dignidad de la nación, convencidos de que mientras exista un cubano que ame su tierra, no habrá fuerza capaz de doblegar la voluntad del pueblo.

Como parte del homenaje, autoridades, estudiantes y pueblo en general depositaron una ofrenda floral ante la imagen de estos valerosos hombres que perdieron la vida en la hermana República Bolivariana de Venezuela. El gesto ratificó que las ideas heredadas de los próceres de la Patria continúan guiando la lucha diaria por la justicia social.