Lehman College y Universidad de Matanzas sellan alianza

Con el objetivo de promover el diálogo internacional y la cooperación en diferentes áreas, se desarrolló un exitoso encuentro entre representantes de Lehman College, de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY), y la Universidad de Matanzas. Este intercambio, que combinó lo académico con lo cultural, generó oportunidades de interacción significativas entre ambas instituciones.

El encuentro, celebrado en la academia yumurina, permitió a ambas partes identificar áreas de interés común y diseñar una hoja de ruta para futuras cooperaciones. Durante la jornada se conformaron tres comisiones de trabajo enfocadas en los ejes de Educación, Salud, así como Arte y Sociedad.

Sede de Lehman College. Foto: tomada de la página de Facebook de la institución

A petición de la delegación norteamericana, la mañana estuvo matizada por un taller de danza de bailes afrocubanos, actividad que se convirtió en uno de los momentos más dinámicos, subrayando el papel del arte como lenguaje universal y herramienta de diálogo.

El programa de los visitantes para la jornada también contempla un intercambio comunitario y un recorrido por el centro histórico de la urbe yumurina, lo que permitirá a los visitantes apreciar el patrimonio cultural de la ciudad.

Entre las propuestas debatidas y acordadas destacan la creación de cursos en modalidades virtuales y presenciales, así como el fomento de colaboraciones en investigación y publicaciones.

Con este encuentro, organizado en colaboración con la agencia norteamericana Civitas, Lehman College y la Universidad de Matanzas dan un paso firme hacia la consolidación de una asociación que promete enriquecer la formación académica y profundizar los vínculos humanos y culturales entre ambas instituciones. (Tomado de la pagina de Facebook de la Universidad de Matanzas)

