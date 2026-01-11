Reciclarte: un espacio para la creatividad

Una tarde de creatividad quedó atrapada este sábado en la exposición Reciclarte, a cargo de niños de entre 7 y 14 años que participan en los talleres artísticos infantiles impartidos en la Sala de Conciertos José White.

«Me sentí muy feliz de ver mi obra realizada desde la creatividad a través de la técnica de cerámica fría. No estoy muy segura de la futura profesión que escogeré, pero quiero que este sea un pasatiempo porque lo disfruto mucho», contó Annariel Ruíz Rodríguez, una de las pequeñas artistas participantes en la muestra.

La necesidad de ofrecer a los infantes actividades que aporten a su formación personal y artística desde la institución cultural, así como cultivar los valores necesarios para el desarrollo de este grupo etario, constituyen el motor impulsor del taller de artes plásticas Reciclarte.

En esta segunda oportunidad de presentar al público los resultados alcanzados durante las clases, destacaron obras volumétricas elaboradas mediante técnicas como la cerámica fría, el mosaico y las texturas, enriquecidas, además, por el predominio del color y una creatividad inigualable.

De la mano de mamá, los artistas se acercaron a aquel trabajo colmado de esfuerzo e ilusión. Las piezas juntas conformaban la escenografía perfecta y, aunque no las acompañaba un nombre, dedos diminutos supieron identificarlas al instante; entonces, las miradas orgullosas de sus familiares resultaron su mayor reconocimiento.

(Por Flavia de los Ángeles Contreras Vega, estudiante de Periodismo)