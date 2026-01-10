Secretaria General de la FMC dialoga con federadas matanceras

Teresa María Amarelle Boué, secretaria general de la Dirección Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas, miembro del Consejo de Estado y Diputada a la Asamblea Nacional, tuvo un encuentro con federadas y directivas de la provincia Matanzas.

El espacio sirvió para socializar el trabajo de la federación en el territorio durante el 2025 y establecer las directrices de la organización para el año en curso. Además, se rindió homenaje a los 32 cubanos caídos en el cumplimiento de su deber ante la agresión imperialista en la hermana nación venezolana el pasado 3 de enero.

Evaluaron el cumplimiento de la estrategia trazada por Raúl Castro en el Octavo Congreso del Partido para el perfeccionamiento del trabajo de las organizaciones de masas y se propusieron las acciones a realizar en el año del centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Se enfatizó en el funcionamiento de los mecanismos de prevención para evitar a tiempo casos de violencia machista, feminicidios, impunidad y prostitución en un contexto de crisis.

Fue proyectada la intervención de Fidel en la V Plenaria Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas en el año 1966 y se debatió sobre el papel de la mujer en el contexto cubano actual y en la superación de la crisis económica.

Teresa Amarelle resaltó la importancia del trabajo comunitario para la organización y la empatía que deben profesar las federadas cubanas ante cada situación que afecte a una compañera. «Las mujeres cubanas somos mayoría en nuestra población y los cambios que necesita el país pasan indiscutiblemente por nosotras», reconoció la Secretaria General.