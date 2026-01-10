De Matanzas

Secretaria General de la FMC dialoga con federadas matanceras

Teresa María Amarelle Boué, secretaria general de la Dirección Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas, miembro del Consejo de Estado y Diputada a la Asamblea Nacional, tuvo un encuentro con federadas y directivas de la provincia Matanzas.

El espacio sirvió para socializar el trabajo de la federación en el territorio durante el 2025 y establecer las directrices de la organización para el año en curso. Además, se rindió homenaje a los 32 cubanos caídos en el cumplimiento de su deber ante la agresión imperialista en la hermana nación venezolana el pasado 3 de enero.

Evaluaron el cumplimiento de la estrategia trazada por Raúl Castro en el Octavo Congreso del Partido para el perfeccionamiento del trabajo de las organizaciones de masas y se propusieron las acciones a realizar en el año del centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Se enfatizó en el funcionamiento de los mecanismos de prevención para evitar a tiempo casos de violencia machista, feminicidios, impunidad y prostitución en un contexto de crisis.

Fue proyectada la intervención de Fidel en la V Plenaria Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas en el año 1966 y se debatió sobre el papel de la mujer en el contexto cubano actual y en la superación de la crisis económica.

Teresa Amarelle resaltó la importancia del trabajo comunitario para la organización y la empatía que deben profesar las federadas cubanas ante cada situación que afecte a una compañera. «Las mujeres cubanas somos mayoría en nuestra población y los cambios que necesita el país pasan indiscutiblemente por nosotras», reconoció la Secretaria General.

