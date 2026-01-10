Rodolfito en Matanzas: Protagoniza Freddy Maragotto el Café Mezclao

Fotos: Gisselle Brito García

Como ocasión excepcional, aprovechando su estancia en Matanzas, en la tarde de ayer estuvo dedicado el espacio Café Mezclao a Freddy Maragotto, un imprescindible de nuestras artes escénicas.

«Levantemos la mano cuántos odiamos a Rodolfito», arrancó la conductora del encuentro, Maylan Álvarez, y él fue de los primeros en alzar la suya, con una sonrisa cómplice. «Y ahora, levantemos la mano cuántos amamos al actor que lo interpretó». Ambas veces respondió el público de la Uneac.

De moda, actualmente, entre los espectadores televisivos por su inquietante y abyecto personaje de Regreso al corazón, lo cierto es que para los amantes del teatro cubano el nombre de Maragotto ocupa un nicho muy especial.

Co-fundador e integrante de Teatro Las Estaciones y posteriormente de El Público, su trayectoria abarca desde el arte del clown hasta las turbiedades de un voyeur, desde un cazador de cuento infantil hasta la atormentada Fedra, desde las tablas hasta las cámaras, desde la declamación hasta nada menos que la ópera.

«La televisión no es mi zona de confort, y un personaje como Rodolfito tampoco», confiesa el intérprete. «Pero me gustó, me gustó precisamente porque rompe con todo lo que he hecho hasta el momento, y además, de mi madre iba a hacer Yamira Díaz, que es una gran actriz.

«Cuando la gente me dice que no soportaron al personaje, qué que miedo le tenían, que cuánto les caló dentro… pero a la vez me dicen, en cambio, que qué distinto les parezco yo, que se ve que no soy esa clase de persona, eso es un triunfo para mí. No, no tanto para mí: significa que triunfó el personaje».

La actriz Fara Madrigal, presente en la cita, no solo describió a Freddy como «un maravilloso compañero de profesión», sino también como uno «de los que te salvan, cuando tienes un mal momento dentro y fuera de la escena: él es de los que te salvan».

Maragotto no podía dejar de mencionar la huella que en su trabajo imprimieron René Fernández y Teatro Papalote, el de sus inicios, así como Rubén Darío Salazar y Teatro Las Estaciones, antes de lanzarse a buscar nuevos horizontes en las tablas capitalinas bajo la dirección de Carlos Díaz. «Yo la matanceridad la llevo allá donde vaya. Los matanceros tenemos… una sensibilidad especial».

Con el acompañamiento de guitarras y de la cantante Olga Margarita, el invitado hizo honor a su sueño de formar parte del teatro musical (tiene una ópera dentro de sus proyectos más novedosos) declamando a Virgilio Piñera e interpretando unas cuantas canciones. Más de las que esperaba ser capaz de entonar, al no haber tenido su garganta en óptimas condiciones por estos días.

«Verdad que a veces las ocasiones que mejor salen son las que menos uno planifica», añadió entre aplausos, cerrando así una tarde de fraternidad, poesía y homenaje, mucho homenaje, al teatro matancero.

Concedió, además, una entrevista a este medio a través de la cual, en próximos días, conoceremos más detalles sobre cómo construye Freddy del personaje más casual al más oscuro, qué anécdotas y giros ha vivido su transitar por la actuación y por qué el teatro es, en esencia, su vida.