El Clásico llega a la Final de la Supercopa

La final de la Supercopa de España volverá a reunir a Barcelona y Real Madrid, un duelo que se repite por cuarta temporada consecutiva. En los tres enfrentamientos anteriores los azulgranas suman dos triunfos, por uno del conjunto blanco, un antecedente que añade peso al choque decisivo en Arabia Saudí.

El Barcelona selló su pase con una actuación sólida ante el Athletic Club. En el estadio King Abdullah Sports City, de Yeda, los dirigidos por Hansi Flick se impusieron cinco goles por cero y dominaron el partido de principio a fin, con control del balón y ritmo alto en ataque.

La ofensiva culé marcó diferencias desde temprano. Ferrán Torres, Fermín López y Roony Bardghji abrieron el camino, mientras que Raphinha firmó un doblete para cerrar la goleada y confirmar el buen momento del equipo en esta competición.

El Real Madrid, en cambio, llegó a la final tras un partido más exigente frente al Atlético. Aunque el conjunto rojiblanco tuvo mayor dominio y mejor planteamiento táctico, los blancos fueron más eficaces y ganaron dos goles por uno.

Federico Valverde abrió el marcador con un remate preciso y Rodrygo Goes amplió la ventaja en un contragolpe. Alexander Sørloth descontó para el Atlético tras varias ocasiones fallidas, pero los intentos finales no bastaron para superar a Thibaut Courtois.

Con estos resultados, Barcelona y Real Madrid se citan otra vez en la final de la Supercopa. El club blanco buscará destronar al actual campeón, mientras los azulgranas intentarán inclinar a su favor un duelo que ya se ha convertido en habitual en el arranque del calendario futbolístico.