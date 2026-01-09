Unión Eléctrica prevé afectación de 1830 MW

En el día de ayer se afectó el servicio de la Unión Eléctrica desde las 04:49 de la madrugada y se ha mantenido afectado el servicio durante la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1771 MW a las 18:20 horas.

La producción de energía de los 34 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3084 MWh, con 629 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1500 MW, la demanda 1950 MW, con 490 MW. En el horario de la media se estima una afectación de 700 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidades 5 y 8 de la CTE Mariel, Unidad 5 de la CTE Nuevitas, Unidad 2 de la CTE Felton.

Mantenimiento: Unidad 2 de la CTE Sata Cruz, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones en la generación térmica: 569 MW fuera de servicio.

Problemas por falta de combustible 96 centrales de generación distribuida con 896 MW. 150 MW indisponibles por falta de lubricante. Total de MW afectados por esta causa: 1046 MW.



Pronóstico para el horario pico

Para el pico se pronostica una disponibilidad de 1500 MW con una demanda máxima de 3300 MW, para un déficit de 1800 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1830 MW en este horario. (Con información de Unión Eléctrica)

