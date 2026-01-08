Unión Eléctrica prevé afectación de 1670 MW

En el día de ayer se afectó el servicio de la Unión Eléctrica desde las 04:54 hasta las 03:11 de la madrugada del día de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1739 MW a las 18:00 horas.

La producción de energía de los 34 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3224 MWh, con 654 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:30 horas es de 1560 MW, la demanda 2100 MW, con 505 MW afectados por déficit desde las 04:49. En el horario de la media se estima una afectación de 950 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidades 5 de la CTE Mariel, Unidad 5 de la CTE Nuevitas, Unidad 2 de la CTE Felton.

Mantenimiento: Unidad 2 de la CTE Sata Cruz, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones en la generación térmica: 621 MW fuera de servicio.

Problemas por falta de combustible 116 centrales de generación distribuida con 875 MW. 142 MW indisponibles por falta de lubricante. Total de MW afectados por esta causa: 1017 MW.



Pronóstico para el horario pico

Para el horario pico se prevé una disponibilidad de 1560 MW y una demanda máxima de 3200 MW, para un déficit de 1640 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1670 MW en este horario. (Con información de Unión Eléctrica)

