Una Caravana sinónimo de compromiso

Como en 1959, el pueblo matancero llegó al Parque de la Libertad para recibir en la caravana, en el abrazo de la bandera de Cuba y Venezuela, al relevo de la patria montado en camiones verde olivo.

Entre consignas y aplausos calurosos, los caravanistas irrumpieron en el mar de personas guiados por el compromiso de reeditar la entrada de la Caravana de la Libertad a la ciudad, denunciar las agresiones imperialistas a la cuna de Bolívar, así como homenajear al Comandante en Jefe en el año de su centenario.

Fotos: Izet Morales

El recibimiento, que contó con la presencia de Mario Sabines Lorenzo, Primer Secretario del Comité Provincial Partido Comunista de Cuba, resultó sinónimo de confianza al ver en los 67 jóvenes la continuidad de la obra revolucionaria nacida, precisamente en el abrigo de las nuevas generaciones.

«Nosotros, los jóvenes matanceros, alzamos nuestras voces por los niños, adolescentes y la población venezolana, en aras de que cese este conflicto armado, que ha robado la paz a cientos de familias«, expresó Amanda Hernández Boffil, presidenta provincial de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media en apoyo a esos hermanos de lucha.

Un minuto de silencio guardaron los yumurinos por los combatientes cubanos caídos durante los sucesos del 3 de enero último y el cantautor Raúl Torres evocó a Hugo Chávez Frías con la canción el Regreso del amigo.

En su marcha hacia la capital del país, la Caravana de la Libertad recibió la admiración y el cariño del pueblo, que en cada saludo o agradecimiento depositó las esperanzas en esta generación de jóvenes comprometidos y dispuestos a hacer de Cuba el país que soñamos. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

