Escritora matancera gana la beca El Reino de este Mundo

La escritora matancera Náthaly Hernández Chávez ganó la Beca de Creación El Reino de este Mundo, que otorga la Asociación Hermanos Saíz para apoyar el arte joven en todo el país y garantizarles financiamiento.

El proyecto presentado a la beca se titula Café Aldabón, e incluye la producción de un audiolibro con una selección de poemas de jóvenes escritores de la provincia, declamados por ellos mismos, además de cápsulas audiovisuales y una antología.

«Estoy feliz de desarrollar este proyecto junto a Ediciones Aldabón para poder llevar la buena poesía joven que se escribe en Matanzas a un plano multimedial y que, de esta manera, llegue a más personas. La realización debe tardar alrededor de un año y la idea es que participe la mayor cantidad de creadores matanceros posible», nos comenta Náthaly Hernández.

La beca se suma a una ya larga lista de premios para la autora, quien se alzó el pasado año con el Premio en el Concurso Bladimir Zamora in Memoriam, por El arpa de Ícaro, en el género de poesía, que otorga la revista El Caimán Barbudo.

