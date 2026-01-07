Actualizan sobre abasto de agua en la provincia

Desde la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Matanzas informan sobre la estabilidad en el abasto de agua en la provincia ante una mayor disponibilidad de energía eléctrica que ha favorecido el suministro en las estaciones de bombeo.

A pesar de ello los especialistas resaltan que no todas los sistemas de distribución con régimen de explotación de 24 horas han logrado cumplir el horario de bombeo por déficit de generación en algunos momentos del día.

Como ejemplo se enumeran las paradas en el sistema de pozos de Bello, ya que al ocurrir un disparo se detienen las bombas, tanto las del centro de distribución del Acueducto municipal de Matanzas, como los equipos de los centros de rebombeo que alimentan a los barrios yumurinos.

Ha sido esta una de las causas -según precisan directivos de esta entidad- por la que los pobladores de Versalles han sufrido afectaciones en el abasto en los últimos días, debido a las interrupciones que han impedido el suministro continuo hacia la zona media y alta de esta parte de la urbe. En cambio, sí se ha logrado fortalecer la distribución hacia la zona media y alta de Matanzas Este.

La nota ofrecida informa, además, que se mantiene el abasto mediante pipas a todos los municipios de la provincia, con el determinante concurso de los delegados del Poder Popular de cada demarcación.

También se reconoció la compleja situación que enfrentan los habitantes de una parte del municipio Ciénaga de Zapata, provocado por la rotura de cuatro bombas en los diferentes centros de bombeo. Desde la dirección de la empresa se trazan estrategias para solucionar estas roturas y mitigar la escasez del vital líquido en este sureño territorio. (Tomado del canal de Telegram del Gobierno Provincial)

