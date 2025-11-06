Unión Eléctrica prevé afectación de 1160 MW

En el día de ayer se afectó el servicio de la Unión Eléctrica las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1311 MW a las 18:10 horas. Afectados además 414 MW en las provincias de Tunas a Guantánamo por el paso del Huracán Melissa.

La producción de energía de los 22 nuevos parques solares fotovoltaicos de la zona Occidente – Centro fue de 1846 MWh, con 420 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1720 MW y la demanda de 2100 MW con 380 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de 500 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 2 de la CTE Felton.

Mantenimiento: Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones en la generación térmica: 653 MW fuera de servicio.

Problemas por falta de combustible 60 centrales de generación distribuida con 519 MW. 131 MW indisponibles por falta de lubricante. Total de MW afectados por esta causa: 650 MW.



Pronóstico para el horario pico

Para el pico se estima la entrada de 40 MW de motores que se encuentran fuera por combustible.

Con este pronóstico en el horario pico se estima una disponibilidad de 1760 MW y una demanda máxima de 2850 MW, para un déficit de 1090 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1160 MW en este horario. (Con información de Unión Eléctrica)

Lea también