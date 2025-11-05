Se pronostica afectación máxima de 1200 MW

En el día de ayer, según informa la Unión Eléctrica se afectó el servicio las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1294 MW a las 19:00 horas, superior a lo planificado. Afectados además 414 MW en las provincias de Tunas a Guantánamo por el paso del Huracán Melissa.

La producción de energía de los 22 nuevos parques solares fotovoltaicos de la zona Occidente – Centro fue de 1323 MWh, con 235 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1465 MW y la demanda 2050 MW con 555 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de 850 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 6 de la CTE Máximo Gómez, Unidad 2 de la CTE Felton y la Unidad 5 de la CTE Diez de Octubre.

Mantenimiento: Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones en la generación térmica: 560 MW fuera de servicio.

Problemas por falta de combustible 54 centrales de generación distribuida con 434 MW. 147 MW indisponibles por falta de lubricante. Total de MW afectados por esta causa: 581 MW.



Pronóstico para el horario pico

Para el pico se estima la entrada de 40 MW de motores que se encuentran fuera por combustible, la unidad 3 de la CTE Renté con 55 MW, la entrada de la unidad 4 de Energás Jaruco con 30 MW y el completamiento 20 MW en el ciclo combinado de Energás Jaruco.

Con este pronóstico en el horario pico se estima una disponibilidad de 1610 MW y una demanda máxima de 2740 MW, para un déficit de 1130 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1200 MW en este horario.