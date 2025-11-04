De Matanzas

La AHS matancera recibe donativos para afectados por huracán Melissa

Llegan los primeros donativos a la Asociación Hermanos Saíz de manos del escritor Pablo G. Lleonart con destino a los damnificados por el paso del huracán Melissa en el oriente del país.

La AHS Matanzas estará recepcionando en su sede del Patio Colonial: ropas, sábanas, juguetes, y alimentos enlatados y sellados, en el horario entre las 9:00 a.m y las 4:00 p.m.

Fotos: Boris Luis Alonso Pérez

Los donativos se le harán llegar a los afectados junto al resto de ayuda recepcionada por las AHS de todo el país. Una dinámica que se ha implementado en respuesta ante otras situaciones de desastre en años anteriores.

Con el eslogan «Nadie se salva solo, tu ayuda cuenta», los jóvenes artistas matanceros brindan su aporte a los hermanos de oriente y muestran su disposición de contribuir en las labores de recuperación, tanto con su trabajo como con su arte.

Lea también

Trabajo de rescate en zona Oriental. Foto: Germán Veloz Placencia

«Un huracán de trabajo y cooperación»

Todo el fin de semana se trabajó sin descanso, de forma paralela, en función de la limpieza, el saneamiento y en el rescate y salvamento de cientos de personas… Leer más »

