La Casa de la Memoria Escénica de Matanzas se alzó con el Premio Provincial de Gestión Documental este 2025, el más alto reconocimiento que entrega la Delegación Territorial del Citma en la provincia a personas e instituciones con meritoria labor en la salvaguarda del patrimonio documental matancero.

“Es un reconocimiento al archivo escénico, que generalmente en el mundo y en el universo del archivo cubano no es valorado ni comprendido. Constituye también un homenaje a la Casa de la Memoria Escénica y la labor desempeñada en la promoción y divulgación de lo que es el archivo escénico; un homenaje a todos aquellos que nos han hecho donaciones que conservamos y que abarcan desde el año 1958 hasta el día de hoy, donde no solo existen materiales matanceros, sino voces, audiovisuales, archivo físico y digital que comprende todas las manifestaciones artísticas”, refirió el dramaturgo Ulises Rodríguez Febles, director y fundador de la institución galardonada.

“Tenemos un archivo de cine, con 19 películas de Pérez Prado que nadie posee en Cuba, así como voces trascendentales de personalidades de la cultura cubana, entre ellas Rosita Fornés y María de los Ángeles Santana, donaciones que hemos recibido de importantes creadores y promotores culturales. Vamos registrando el pasado, pero también el presente, es muy significativo dejar constancia de cómo va sucediendo el universo escénico, que es un arte efímero y si no lo registras en el momento en que sucede, después se pierde”, enfatizó.

El Premio Provincial de Gestión Documental 2025 se entregó como parte de las celebraciones en Matanzas por el Día del Archivero Cubano, que se celebra cada 3 de noviembre en homenaje a Joaquín Llaverías, considerado el padre de la archivística cubana.

