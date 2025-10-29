Mayoría abrumadora de países respalda fin del bloqueo a Cuba

Una vez más la comunidad internacional rechazó hoy de manera contundente el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos (EE.UU) contra Cuba ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) con 165 votos a favor de erradicar esa política.

Pese a las ingentes presiones e intimidaciones del imperialismo del norte, los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas ratificaron su rechazo a las agresiones económicas, la injerencia en asuntos internos y la violación a los derechos legítimos del desarrollo.

Mientras que 12 naciones se abstuvieron en esta ocasión, votaron en contra de la resolución Argentina, EE.UU, Hungría, Israel, Paraguay, Ucrania y Macedonia del Norte.

Las presiones del imperialismo no fueron capaces de cambiar el veredicto, ni ocultar el hecho irrebatible de que el bloqueo es un arma de agresión inaceptable para la comunidad internacional.

Cuba agradece el respaldo de la comunidad a que se ponga fin a una política cuya principal víctima es el pueblo, y que constituye el obstáculo fundamental para el crecimiento económico, el desarrollo del país y el bienestar de la población.

Desde el año 1992 la AGNU ha aprobado de manera consecutiva resoluciones que reclaman el fin del bloqueo económico, comercial y financiero en contra de la mayor de las Antillas.

