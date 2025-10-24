Cuba en aniversario 80 de la ONU: «Tenemos el deber de protegerla»

A propósito del aniversario 80 de la fundación de la ONU, Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, destacó la urgencia de proteger y fortalecer a la organización.

En un mensaje en su cuenta oficial en X, el Canciller cubano alertó que actualmente el Gobierno de Estados Unidos amenaza los principios y propósitos fundacionales de esta organización intergubernamental.

Hace 80 años fue fundada la @ONU_es. Hoy el gobierno de #EEUU amenaza sus principios y propósitos fundacionales.



Tenemos el deber de protegerla y fortalecerla.



Tenemos que evitar su subordinación a las prioridades y reglas caprichosas impuestas por quienes aportan el mayor… pic.twitter.com/A3INoiCRCC — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) October 24, 2025

La Organización de Naciones Unidas se fundó el 24 de octubre de 1945, tras la culminación de la Segunda Guerra Mundial, basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus Miembros.

Sus propósitos se enfocan en mantener la paz y la seguridad internacionales, y fomentar relaciones de amistad entre las naciones, así como a realizar la cooperación internacional.

La autoridad máxima de la ONU es la Asamblea General, principal órgano deliberativo en el que están representados todos los estados miembros.

Uno de los entes más importantes resulta el Consejo de Seguridad, responsable primordial del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

El Consejo está integrado por 15 miembros: las cinco potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial (Estados Unidos; Reino Unido; Rusia, heredera de la URSS; China y Francia) tienen puestos permanentes y derecho a veto, así como otros diez países, elegidos por la Asamblea General por períodos de dos años. (ACN | Tomada de la cuenta en X de @BrunoRguezP)

