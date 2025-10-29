Finaliza la jornada Camilo y Che del 2025

Este 28 de octubre el mar se llenó nuevamente de flores regaladas por miles de pioneros al Héroe de Yaguajay, Camilo Cienfuegos Gorriarán, una acción que honra a dicho mártir y simboliza el final de la jornada Camilo y Che de este año.

Fotos: Izet Morales Rodríguez

En homenaje a dichos héroes se realizó un acto solemne a las márgenes del río San Juan, donde centenares de niños, jóvenes y adolescentes de diferentes centros educacionales de la provincia, junto a sus profesores marcharon ondeando la bandera cubana en honor a la fecha histórica.

La ceremonia estuvo encabezada por el Primer Secretario del Partido en la provincia, Mario Sabines Lorenzo y la gobernadora, Marieta Poey Zamora, acompañados de las principales organizaciones políticas, de masas y estudiantiles del territorio.

“Camilo y el Che son un recordatorio contundente del sacrificio y la entrega que han hecho tantos hombres y mujeres por nuestra patria, a ambos de manera tradicional y con especial devoción le dedicamos cada octubre en compromiso particular con las nuevas generaciones conscientes de mantener su legado”, declaró Iván Rodríguez Larduet, primer secretario de la UJC en Matanzas.

Acerca de las actividades que se realizaron durante la jornada, Rodríguez Larduet comentó que se organizó una ruta histórica que inició desde la escuela primaria José Martí, en Matanzas, y concluyó en Calimete. También destacan matutinos especiales y actividades de producción.

De esta forma el pueblo matancero mantiene vivo el legado de internacionalismo, lealtad y hermandad entre estos dos comandantes.