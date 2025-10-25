Premian VIII Salón Provincial El Artesano

Con la obra Amor en la tercera edad, dedicada su esposo fallecido hace apenas dos años, ganó la artesana Ileana Esnard Beci, el primer premio del Salón del Provincial El Artesano, que abrió sus puertas el viernes 17 de octubre en la sede de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas (Acaa).

La creadora, quien a lo largo de los años ha desarrollado el arte de la muñequería y participado en numerosos certámenes, cuenta cómo tuvo que estudiar la técnica y superar la falta de materiales para poder darle a la pareja de ancianos que conforman su pieza ese aspecto tan logrado y realista.

Así mismo, el gran premio se le confirió a Flora cubana, realizada por Ony Guerra Martínez y Jonás Rodríguez Guerra; el segundo lugar fue a manos de Julio Guas Guibernau, con un trabajo sin título, y el tercero para la Y entonces, de Duniel Valero García.

Valero García resultó de los más galardonados en la ocasión pues recibió además los reconocimientos del Fondo Cubano de Bienes Culturales, del Consejo Provincial de las Artes Plásticas, la Asociación Hermanos Saiz y el Proyecto de Desarrollo Local La Rivera.

También se entregaron lauros por manifestaciones: cerámica, metal, textil, fibras, talla y trabajo en madera, y de parte de otras instituciones como la Galería Génesis, el Museo de Arte y la Unión de Escritores y Artistas (Uneac).

El Salón El Artesano es el más importante de todos cuanto realiza la filial yumurina, tanto en convocatoria como en calidad de los trabajos presentados. En esta oportunidad se entregaron 95 obras de la autoría de 115 afiliados y 65 aficionados a la creación artesanal.

“Tan amplia participación dice mucho del prestigio ganado por nuestra asociación, de la fortaleza de su membresía y del apoyo hacia quienes aspiran a integrarla e igualmente influye en un mejor desarrollo del trabajo artístico”, aseguró.

Antonio Enrique Pérez Marrero, presidente de la Acaa en Matanzas, en sus palabras inaugurales. Durante la ceremonia de apertura el público pudo disfrutar de la pasarela Luz de dos tiempos, nueve diseños de la multipremiada creadora María del Carmen García Torres.