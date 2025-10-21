Concluyen Jornadas de la Cultura Cubana

Con la actuación de la cantante Ivett Cepeda, despidió el gremio artístico la Jonadas de la Cultura Cubana, la tarde de este 20 de octubre en la sede yumurina de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac).

Desde el patio de la Fuente de Vulcano, Cepeda evocó la relación tan especial que tiene con la ciudad de Matanzas, recordó a Marta Valdés con canciones de su autoría como Palabras o José Jacinto y se despidió con Mi son entero, de Juan Formell, en homenaje a tan significativa fecha.

La ocasión resultó igualmente propicia para celebrar una década de existencia del espacio El Bolerazo, creado y conducido por el cantante y compositor Alfosito Llorens, que ha traído a Matanzas a algunos de los más importantes exponentes de ese género en el país.

Los festejos por el Día de la Cultura Nacional comenzaron desde la mañana con una gala en la Sala White, en la que se reconoció a personalidades que cumplen aniversarios en sus trayectorias artísticas: el artesano Luis Octavio Hernández, los músicos Diosdado Ramos y Raúl Valdés, la bailarina Liliam Padrón, el pintor Adrián Socorro, entre otros. También el trabajo de proyectos e instituciones como el Proyecto Bulerías de Cárdenas, la Ermita de Monserrate o el Centro Provincial de Cine.