Unión Eléctrica prevé afectación de 1566 MW

En el día de ayer se afectó el servicio de la Unión Eléctrica las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1914 MW a las 19:10 horas, superior a lo planificado por la salida de 2 turbinas y el ciclo combinado en Energás Jaruco.

La producción de energía de los 32 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2875 MWh, con 549 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1774 MW y la demanda de 2864 MW con 1085 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de 950 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 2 de la CTE Felton, Unidad 8 de Mariel, Unidad 5 de la CTE Diez de Octubre y Unidad 3 de la CTE Renté.

Mantenimiento: Unidad 2 de la CTE Santa Cruz y Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones térmicas: 374 MW fuera de servicio.

Problemas por falta de combustible 50 centrales de generación distribuida con 341 MW. 156 MW indisponibles por falta de lubricante. Total de MW afectados por esta causa: 497 MW.



Pronóstico para el horario pico

Para el pico se estima la entrada de 50 MW en motores de la generación distribuida que se encuentran fuera por combustible y la unidad 5 de la CTE Nuevitas con 60 MW.

Con este pronóstico en el horario pico se estima una disponibilidad de 1884 MW y una demanda máxima de 3380 MW, para un déficit de 1496 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1566 MW en este horario. (Con información de Unión Eléctrica)

