Desde la puesta en marcha del servicio en 2024, los triciclos eléctricos se han convertido en una alternativa real para la movilidad local en la provincia de Matanzas, aun cuando su confort es limitado.

Hoy existen en la provincia 25 triciclos: 10 en Cárdenas y 15 en la ciudad de Matanzas, operando en 7 rutas aprobadas. Teniendo en cuenta esa realidad, un equipo de Desafío estuvo en esa provincia acercándose a la situación actual de ese servicio.

Los triciclos eléctricos han sido bien recibidos: usuarios y autoridades valoran positivamente la cercanía y la practicidad de estos vehículos para trayectos cortos. No obstante, la operación enfrenta limitaciones concretas que condicionan la cobertura y la frecuencia en algunas zonas. Actualmente tres triciclos permanecen fuera de servicio en Matanzas —uno por una avería eléctrica y dos por roturas en componentes mecánicos—; el resto de la flota continúa prestando servicio con normalidad.

Hay dos puntos que explican las principales demandas ciudadanas. Primero, algunos triciclos ven reducida su autonomía en tramos con pendientes pronunciadas propias de la ciudad; esto obliga a que ciertas unidades regresen a base en horas del mediodía, cuando el nivel de carga no alcanza para garantizar la franja de la tarde en esas rutas específicas. No se trata de un problema generalizado en toda la flota, pero sí de una limitación puntual en los recorridos que atraviesan las zonas más empinadas.

Segundo, el traslado temporal de la terminal provincial de ómnibus a la terminal ferroviaria —por las obras de reparación— hizo que varias rutas pensadas para apoyar la transportación de los viajeros en ómnibus no cumplan esa función.

Actualmente, no existen rutas de triciclos que lleguen a la terminal de trenes, más alejada del centro de la ciudad. Por esta razón, los usuarios han planteado la necesidad de extender rutas o crear una nueva que dé servicio a esas áreas tan necesarias ante el cambio reciente.

En próximas publicaciones compartiremos opiniones de usuarios y choferes de los triciclos eléctricos en Matanzas, así como las acciones que permitirán perfeccionar este servicio. (Tomado del perfil de Facebook de Eduardo Rodríguez Dávila/Fotos: Naturaleza Secreta)

