Un viaje de 45 años con Transtur

Hombres y mujeres de la renta de auto para el turismo en la occidental provincia se reunieron en matutino especial para recordar los 45 años de la creación de Transtur, grupo empresarial al que pertenece la sucursal Cubacar Varadero

Trabajadores hicieron una pausa en sus funciones habituales para ratificar el compromiso de elevar la calidad en la prestación de los servicios, la profesionalidad y los ingresos de esta Unidad Empresarial de Base, prestataria imprescindible de la industria ocio en un destino tan relevante como Varadero.

Para Enrique Hernández, secretario general del buró sindical, la fecha entraña un significado especial. Es, además, dijo, “un reto para los trabajadores y la dirección, para seguir manteniendo el prestigio que hemos ganado, seguir elevando nuestra responsabilidad social de apoyo en cuantas tareas se necesiten y continuar recaudando la divisa que tanto se necesita para la economía del país y el pueblo”.

Precisamente este colectivo acaba de realizar un trabajo productivo en el hospital de Cárdenas, y destaca por movilizar de manera inmediata a otras labores a los que se son convocados. Con ejemplos de este tipo saludamos también los 30 años de la fundación del Sindicato de Trabajadores de la Hotelería y el Turismo, manifestó Yarisleydis Torriente, secretaria general de esta organización en la provincia matancera.

Cubacar saluda la fecha con aportes importantes al presupuesto del Estado, beneficio de pago de utilidades al colectivo y satisfecho completamente el aporte y la cuita sindical.

El grupo empresarial Transtur, transportista líder de la industria turística cubana, nació el 13 de octubre de 1980.

Transtur S. A. posee el certificado de Calidad por las Normas NC ISO 9001: 2015 y cuenta con una sólida red de 17 sucursales y más de 200 oficinas de venta en el país, todo ello soportado por un cuidadoso sistema de servicios para garantizar seguridad y comodidad.

“Son 45 años creando experiencias inolvidables, conectando al mundo con la belleza de nuestra isla y llevando a los viajeros a descubrir destinos soñados. Gracias a nuestro dedicado equipo, a nuestros partners y, por supuesto, a cada viajero que ha confiado en nosotros. Este aniversario es tan ustedes como nuestro”, publicó en su red social de Facebook el grupo empresarial Transtur.

La sucursal Cubacar Varadero festejó este nuevo aniversario de Transtur con la alegría de ser Premio Provincial de Medio Ambiente, máxima distinción que se otorga a instituciones que hayan contribuido notablemente a la prevención, solución o mitigación de problemas ambientales.