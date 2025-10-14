Nuevo primer secretario de la UJC en la provincia de Matanzas

El pleno de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en el territorio de Matanzas, aprobó la promoción de Iván Rodríguez Larduet a la responsabilidad de primer secretario del Comité Provincial de esa organización de vanguardia.

Acompañados por Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia, y con la presencia de Meyvis Estévez, primera secretaria del Comité Nacional de la UJC, los integrantes del pleno agradecieron a Yosiel Oliver su dedicación a las tareas revolucionarias mientras asumió la conducción de la UJC en Matanzas.

En su perfil en la red social digital Facebook deseó Sabines Lorenzo éxitos a los jóvenes en sus nuevas tareas, y expuso además que igualmente se aprobaron otros movimientos que fortalecen al Buró Provincial.

Iván Rodríguez Larduet desempeñaba la tarea de miembro del Buró Provincial de la UJC en Matanzas para la Esfera Político-Ideológica, responsabilidad que asumirá ahora Yenisey Echarte tras su labor consagrada con los Jóvenes Trabajadores y Combatientes.

Alexey Chils, quien fungía como funcionario del Comité Provincial, asumirá la esfera de Atención a Jóvenes Trabajadores y Combatientes, y promovieron a Ledianys Mejías a miembro del Buró para la Esfera Educacional en reconocimiento a su hacer como Primera Secretaria de la UJC en Pedro Betancourt.

Lisbeth Quesada Reyna, con experiencia en la Esfera Educacional provincial, aportará a la Unión de Jóvenes Comunistas ahora como primera secretaria del Comité Municipal de Cárdenas.

Los cambios aprobados hoy, estratégicos para el fortalecimiento de la UJC en el territorio, evidencian el compromiso de las nuevas generaciones con la obra humanista de la Revolución Cubana rumbo al centenario del natalicio de Fidel Castro, líder histórico del proceso.

