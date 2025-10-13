Unión Eléctrica prevé afectación de 1738 MW

En el día de ayer se afectó el servicio de la Unión Eléctrica las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1752 MW a las 19:00 horas.

La producción de energía de los 32 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2033 MWh, con 322 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1632 MW y la demanda de 2617 MW con 1027 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de 1300 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 1 y 2 de la CTE Felton, Unidad 8 de Mariel y Unidad 3 de la CTE Renté.

Mantenimiento: Unidad 2 de la CTE Santa Cruz y Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones térmicas: 426 MW fuera de servicio.

Problemas por falta de combustible 39 centrales de generación distribuida con 292 MW. 316 MW indisponibles por falta de lubricante. Total de MW afectados por esta causa: 608 MW.



Pronóstico para el horario pico

Para el pico se estima la recuperación de 100 MW que estaban indisponibles por falta de lubricantes.

Con este pronóstico en el horario pico se estima una disponibilidad de 1732 MW y una demanda máxima de 3400 MW, para un déficit de 1668 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1738 MW en este horario. (Con información de Unión Eléctrica)

