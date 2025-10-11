Universitarios se suman a lucha contra arbovirosis en Matanzas

Unos dos mil 500 estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas (UCMM) desarrollan actualmente acciones vinculadas a la lucha contra las arbovirosis en la provincia, territorio con altos índices de enfermos por chikungunya y dengue.

Según informó Sunay de la Caridad Pérez Borroto, presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) en la institución, las principales acciones del alumnado son la pesquisa y el focal de carácter no técnico, las cuales se concentran en áreas identificadas de riesgo aunque abarcan zonas de los 13 municipios del occidental territorio.

Entre los procedimientos habituales destaca la identificación de pacientes con síntomas o signos subjetivos de arbovirosis para, posteriormente, informar al Equipo Básico de Salud, además de la detección y eliminación de posibles riesgos ambientales y criaderos de mosquitos dentro de las viviendas, argumentó la aspirante a doctora.

Señaló Pérez Borroto que las acciones se ejecutan en coordinación con el Hospital Pediátrico Eliseo Noel Caamaño y con apoyo de profesionales de la dirección provincial de Salud Pública y el Ministerio del sector en la nación caribeña, enfrascados en ofrecer atención de calidad y promoción en el actual contexto epidemiológico.

Arístides L. García Herrera, rector de la UCMM, apuntó en declaraciones exclusivas a la Agencia Cubana de Noticias que el apoyo de los estudiantes a la batalla contra las arbovirosis constituye otra muestra del compromiso de los futuros galenos con el pueblo de Matanzas, antes demostrado en otras misiones en tiempos de Covid-19 y en programas priorizados como el materno infantil, entre otros.

Resulta necesario subrayar que la presencia de los alumnos en estas misiones no es nueva y forma parte del currículum básico de formación, específicamente en el apartado de trabajo comunitario integrado, hizo notar García Herrera, también diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular por el municipio de Martí.

En programa especial emitido por el telecentro local TV Yumurí autoridades del Ministerio de Salud Pública precisaron que 543 camas existen en centros hospitalarios de la provincia de Matanzas para la atención a pacientes con síndrome febril inespecífico, de las cuales apenas el 43 por ciento se encontraba en ocupación hasta las 8:00 de la mañana de este viernes.