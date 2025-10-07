Se prevé una afectación de 1740 MW

La Unión Eléctrica (UNE) informa que en el día de ayer se afectó el servicio las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1765 MW a las 19:40 horas, demanda superior a lo planificado.

La producción de energía de los 32 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3271 MWh, con 591 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1680 MW y la demanda 2730 MW con 1082 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de 1150 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 2 de la CTE Felton, Unidad 3 de Santa Cruz, Unidad 8 de Mariel y Unidad 3, 5 y 6 de la CTE Renté.

Mantenimiento: Unidad 1 y 2 de la CTE Santa Cruz y Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones térmicas: 307 MW fuera de servicio.

Problemas por falta de combustible 54 centrales de generación distribuida con 270 MW. 229 MW indisponibles por falta de lubricante. Total de MW afectados por esta causa: 499 MW.



Pronóstico para el horario pico

Para el pico se estima la recuperación de 50 MW en motores de generación distribuida que se encuentran fuera por combustible.

Con este pronóstico en el horario pico se estima una disponibilidad de 1730 MW y una demanda máxima de 3400 MW, para un déficit de 1670 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1740 MW en este horario.

Actualización

A las 6:55 AM del día de hoy, según reporta la UNE, sale del Sistema Eléctrico Nacional la Unidad 6 de Energás Jaruco a causa de sargazo en el canal de entrada de la BC-4705, al tiempo que a las 9:28 AM la Unidad de la CTE Antonio Guiteras sufre una desconexión por fallo en la caldera. Con estas salidas imprevistas, el déficit rebasará la proyección emitida horas antes, siendo aún más compleja la situación electroenergética del país.