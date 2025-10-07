Matanzas prepara su semana de la cultura

La rueda de prensa para la organización de la edición número 50 de la Jornada de la Cultura en Matanzas , reunió a las principales autoridades del sector en la sede de la ACAA para debatir el programa de actividades

La jornada del 10 al 20 de octubre, se ubica en el marco de la celebraciones por la fundación de la ciudad, y rendirá homenaje al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y el 95 de Armando Hart Dávalos, quien fue el creador de la iniciativa de las semanas de la cultura.

Preocupan los aseguramientos y la garantía de servicio eléctrico en aquellas zonas y espacios donde se desarrollen las principales actividades. Osbel Marrero Acosta, director provincial de cultura, reconoció que existe un compromiso gubernamental con la jornada:

«El programa de actividades está atemperado a la realidad que estamos viviendo, los artistas que participarán conocen las complejas condiciones en las que trabajamos y existe una voluntad colectiva de que sea una semana memorable. Además, les aseguro que tenemos preparadas un grupo de sorpresas.

«También tendremos en cuenta la compleja situación epidemiológica para que las actividades no contribuyan a extender las enfermedades que hoy sufre el territorio».

Matanzas fue el segundo municipio del país en el que se llevó a cabo esta celebración en 1975 y la dirección provincial de cultural atesora ese primer programa de actividades como un objeto de valor histórico y patrimonial.

