Celebran en Jagüey Grande el Día del trabajador agropecuario

La empresa de Cítrico Victoria de Girón en el municipio de Jagüey Grande fue sede del acto provincial por el día del trabajador agropecuario, en conmemoración del 62 aniversario de la promulgación de la Segunda Ley de Reforma Agraria en Cuba.

El encuentro contó con la presencia del Primer Secretario del Partido en Matanzas, Mario Sabines Lorenzo, la gobernadora, Marieta Poey Zamora y miembros de las diferentes organizaciones políticas y de masa de la provincia.

Durante la ceremonia Humberto Suárez Sotolongo, director de la Empresa de Cítrico Victoria de Girón expresó los resultados más destacados de dicha entidad, algunos de ellos son la cosecha de 8400 toneladas de mango, el sobrecumplimiento de 1218 ha de la siembra de la campaña de primavera y la introducción de la masa bufalina.

La ocasión fue oportuna para hacer entrega de la Distinción “Marcos Martí ” , a ocho trabajadores del sector agropecuario por más de 20 años de labor ininterrumpida. Además se galardonó a los campesinos con mayores resultados durante el 2025.

Asimismo, organizaciones como la ANAP reconocieron por su ardua labor a varias cooperativas, empresas y Unidades Económicas de Base (UEB), destacándose la Empresa de Cítrico Victoria de Girón.

Por otra parte, la Central de Trabajadores de Cuba junto al Partido y el Gobierno reconocieron al Buró Provincial del sindicato de Trabajadores Agropecuarios, Forestales, Tabacaleros y a la delegación de la Agricultura en Matanzas.

“Este día no solo ha permitido recordar las luchas que nos dieron los derechos que hoy defendemos, sino también agasajar el esfuerzo, la entrega y la dignidad de cada trabajador ”, palabras de cierre, pronunciadas por Yumarys Roque Lima, secretaria del Buró Especial de la Empresa de Cítrico Victoria de Girón.