Desde las aguas del Lago de Maracaibo, un gigante de acero llamado Alula envía un mensaje claro al mundo: el tablero geopolítico global se reconfigura, y lo hace con una partida jugada entre Venezuela y China.

Esta plataforma petrolera flotante, la primera en su tipo en Sudamérica, es mucho más que una obra de ingeniería; es un símbolo de soberanía, un desafío a las sanciones unilaterales y un testimonio de que la cooperación Sur-Sur puede abrir caminos donde otros imponen bloqueos.

Mientras Estados Unidos aprieta tuercas con sanciones, China y Venezuela construyen futuro. Y lo hacen con una contundencia que se escucha en toda Nuestra América.

La plataforma Alula, operada por China Concord Resources Corp (CCRC) en alianza con PDVSA, representa una inversión de 1 000 millones de dólares. Su objetivo es quintuplicar la producción en los campos Lago Cinco y Lagunillas, pasando de 12 000 a 60 000 barriles diarios para 2026. Esta megaestructura, equipada con tecnología de monitoreo en tiempo real, permitirá reabrir 100 pozos inactivos, reactivando así un corazón petrolero que había sido golpeado por la desinversión y las sanciones.

El crudo liviano se destinará al mercado interno venezolano, mientras el pesado viajará a China bajo un contrato de 20 años. Esta alianza estratégica no se limita a lo comercial: implica transferencia tecnológica, generación de empleo y estabilidad operativa, demostrando que, frente al cerco imperial, la respuesta es innovación y cooperación.

El proyecto Alula no es un hecho aislado. Es la punta de lanza de una estrategia china bien articulada para asegurar fuentes de energía en la región, especialmente en países donde las empresas occidentales han retrocedido por sanciones o inestabilidad política. China actúa con una lógica clara: invertir donde otros no se atreven, ganando influencia y recursos.

En medio de este escenario, China está tejiendo una red de seguridad energética que le permite diversificar sus fuentes y reducir su dependencia de mercados tradicionales. En este proceso, no impone condiciones políticas, sino que ofrece contratos a largo plazo, inversión en infraestructura y transferencia de conocimiento. Un modelo que, sin duda, interpela a las potencias occidentales.

Por eso, mientras Venezuela y China profundizan su alianza, otros países de la región adoptan modelos diferentes, aunque con un común denominador: la necesidad de atraer capital para desarrollar sus recursos.

La plataforma Alula es un hecho geopolítico de primer orden. Demuestra que el unilateralismo está cediendo paso a un mundo multipolar, donde las naciones del Sur Global ejercen su soberanía para elegir socios y modelos de desarrollo. China no viene con discursos vacíos. Llega con inversiones concretas, tecnología y una visión a largo plazo. Mientras Estados Unidos aplica sanciones que asfixian a los pueblos, China firma contratos que reactivan economías. La diferencia no podría ser más elocuente.

Para Venezuela, este proyecto significa oxígeno financiero, recuperación de capacidades productivas y esperanza para su gente. En un contexto de bloqueo feroz, cada barril adicional producido es un acto de resistencia.

La Alula es más que una plataforma: es una demostración de soberanía energética. Su instalación en el Lago de Maracaibo recuerda que los recursos naturales pertenecen a los pueblos, y que estos tienen el derecho inalienable de decidir cómo usarlos y con quién asociarse para desarrollarlos.

El mundo multipolar no es una consigna, se construye con hechos como este. Con inversiones que desafían bloqueos, con tecnología que se comparte, con contratos que respetan la igualdad entre las naciones.

Mientras las potencias tradicionales se aferran a la coerción, China y Venezuela –junto a otros pueblos valientes de Nuestra América– están escribiendo un nuevo capítulo de la historia. Un capítulo donde la solidaridad y el interés mutuo prevalecen sobre la imposición. Y, como bien sabemos los cubanos, cuando los pueblos se unen, no hay bloqueo que pueda detenerlos.

Lea también