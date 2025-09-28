UNE pronostica afectación de 1690 MW para horario pico nocturno

Este sábado se afectó el servicio las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1737 MW a las 20:00 horas. Superior a lo planificado por la no entrada en tiempo de la unidad 6 de la CTE Mariel.

La producción de energía de los 31 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2305 MWh, con 426 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1760 MW y la demanda 2939 MW con 1217 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de 1100 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 2 de la CTE Felton, Unidad 5 de la CTE Nuevitas y Unidad 6 de la CTE Renté.

Mantenimiento: Unidad 1 y 2 de la CTE Santa Cruz y Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones térmicas: 393 MW fuera de servicio.

Problemas por falta de combustible: 56 centrales de generación distribuida con 480 MW. 157 MW indisponibles por falta de lubricante. Total de MW afectados por esta causa: 637 MW.

Pronóstico para el horario pico

Para el pico se estima la recuperación de 50 MW en motores de la generación distribuida que se encuentran fuera por combustible.

Con este pronóstico en el horario pico se estima una disponibilidad de 1810 MW y una demanda máxima de 3430 MW, para un déficit de 1620 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1690 MW en este horario.

(Tomado de UNE-MINEM)