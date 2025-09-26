El pitcher relevista del equipo matancero Silvio Iturralde, se ha convertido en una pieza clave en la presente Serie Nacional, logrando tres victorias en su actuación. En una reciente entrevista, Iturralde compartió sus impresiones sobre su rendimiento y la preparación que ha llevado a cabo.

El lanzador se mostró confiado y preparado para enfrentar a bateadores de gran calibre, como Alexei Ramírez y William Saavedra. “Siempre estoy listo en el bullpen, siguiendo los consejos de mis entrenadores”, comentó. Iturralde enfatizó la importancia de su repertorio, donde la recta y la curva han sido sus principales armas para ponchar a los rivales.

A pesar de un desempeño inferior en la Serie Nacional Sub 23, Silvio ha sabido levantarse, gracias a un compromiso total en sus entrenamientos. “Hemos estado entrenando intensamente, realizamos tres sesiones al día, y eso ha dado frutos”, destacó. La influencia de su entrenador, Jonder Martínez, también fue un tema importante en la conversación. “Nos ha enseñado mucho y su experiencia ha sido fundamental para nuestro crecimiento”, agregó.

De cara al futuro el joven lanzador tiene claras sus metas. “Voy a seguir dando el 100% en cada salida”, afirmó con determinación. Además, envió un mensaje a los aficionados: “Los invito a venir a apoyarnos, porque aquí hay Matanzas para rato”.

Con un enfoque claro y un espíritu combativo, Silvio Iturralde se perfila como uno de los lanzadores más destacados de la serie, prometiendo más emociones para los seguidores de Matanzas. (Por Maxdiel Fernández Padrón y George Carlos Roger Suárez)

