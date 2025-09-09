El día que la Patrona de Cuba bendijo al Soto

El 8 de septiembre de 1988 en España, Javier Sotomayor, entraba en la historia del atletismo mundial, tenía apenas 20 años y ese día, se elevó hasta el Olimpo de los dioses, destrozando por un centímetro, el récord mundial de salto alto.

A tan sólo nueve días del inicio de los Juegos Olímpicos de 1988, el matancero accedió a competir en Salamanca, debido a la decisión de Cuba de no participar en Seúl. Habría consenso de que si se hubiera asistido a Corea no estuviéramos hablando del récord en el Helmantico, quizás hoy fuese el récord olímpico que le faltó en su carrera al Ídolo de Limonar.

Lo cierto es que aquella tarde, al compás de los violines en honor a la Virgen del Cobre, Patrona de Cuba, un matancero vestido de blanco, sobrevolaba el listón por encima de los 2.43 metros estableciendo el primero de sus récords absolutos, sobrepasando al sueco Patrik Sjöberg y convirtiéndose en el quinto plusmarquista en la historia del atletismo cubano. Salto que le valió, además, ser reconocido como el mejor deportista mundial masculino por la Asociación Española de Prensa Deportiva ese año.

Javier tiene además un récord del que poco se habla: es el único atleta en el mundo que ha ganado el título mundial en las tres categorías: juvenil, absoluto y bajo techo, además del título olímpico, implantando récords mundiales en cada una de ellas, incluido el de pista cubierta.

Los 2.43 m fueron el preludio de todo lo que vendría después, Campeón Olímpico, seis veces Campeón Mundial (4 bajo techo), Tricampeón Panamericano y Centroamericano, primer Latinoamericano en alcanzar una medalla de oro mundial bajo techo, ocho veces líder del ranking anual, 24 ocasiones saltando por encima de 2.40.Príncipe de Asturias, Premio Leyenda de los Deportes, Trofeo Ejemplo a la Juventud, Premio Mito del Deporte, Premio Latino Award 2020, Miembro del Salón de la Fama de la Confederación Centroamericana y del Caribe, Distinción del COI «Deporte inspiración para la Juventud», Premio Leyenda de Panam Sports 2023 y Premio Gloria del Deporte Iberoamericano en 2025, entre tantos otros reconocimientos.

Toda la Gloria cabe en un grano de maíz. Pero el orgullo de todos los cubanos de tener a un Sotomayor es único e invaluable. Y todo comenzó aquel 8 de septiembre, hace hoy 37 años. Aquella tarde, al compás de los violines en honor a la Virgen del Cobre, la Patrona de Cuba bendijo al Soto. De eso no tengo pruebas, pero tampoco dudas.