Unión Eléctrica prevé afectación de 1710 MW

En el día de ayer se afectó el servicio de la Unión Eléctrica las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1686 MW a las 20:50 horas.

La producción de energía de los 31 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3011 MWh, con 670 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1910 MW y la demanda de 3070 MW con 1179 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de 900 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 2 de la CTE Felton.

Mantenimiento: Unidad 1 y 2 de la CTE Santa Cruz y Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones térmicas: 484 MW fuera de servicio.

Problemas por falta de combustible 53 centrales de generación distribuida con 385 MW. 145 MW indisponibles por falta de lubricante. Total de MW afectados por esta causa: 530 MW.



Pronóstico para el horario pico

En el horario pico se estima una disponibilidad de 1910 MW y una demanda máxima de 3600 MW, para un déficit de 1640 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1710 MW en este horario. (Con información de Unión Eléctrica)

