Un hijo de San Miguel en El Otro Café

25 de septiembre de 2025
En su octava entrega, el espacio El Otro Café, de la Asociación Hermanos Saíz matancera, coordinado por el premio nacional de edición Alfredo Zaldívar Muñoa, tuvo como invitado al periodista y escritor jovellanense Boris Luis Alonso Pérez.

El Patio Colonial acogió una tarde de literatura donde el homenajeado, hijo de San Miguel de los Baños, se refirió a sus inicios en la escritura, proyectos actuales y cómo el humor nunca falta en cualquiera de sus creaciones.

Hizo especial alusión a la literata y compositora María Eugenia Carmenate, quien lo inició en los rumbos de la narrativa, así como a Los Grafómanos, proyecto que nucleó durante mucho tiempo a la generación más reciente de escritores matanceros, muchos de ellos laureados a nivel provincial y nacional.

No faltaron, como ya es habitual, las recomendaciones literarias de La Calle de Rimbaud y la confección colectiva de un Cadáver Exquisito, forma poética del movimiento dadaísta, regalado a Boris Luis al final del encuentro.

La actividad estuvo amenizada por estudiantes de la Escuela Provincial de Arte; jóvenes talentos que quizás engrosen en un futuro las filas de la Asociación.

Quedó extendida la invitación a la novena edición de El Otro Café, así como a la jornada por el Premio Aldabón, a celebrarse del 3 al 5 de octubre próximos, donde se presentará Cubanomicón, primer libro de Boris Luis Alonso Pérez.

Sobre el autor: Humberto Fuentes Rodríguez

Licenciado en Periodismo por la Universidad de Matanzas en el año 2024. Egresado del Taller de Técnicas Narrativas del Instituto Internacional de Periodismo José Martí. Jefe de la Sección de Literatura de la Asociación Hermanos Saíz en Matanzas. Escritor, fotógrafo, trovador y guionista.

