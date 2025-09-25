Alexander Abreu regresa a la Casa de la Música de Varadero

El reconocido trompetista y director musical Alexander Abreu, junto a su agrupación Havana D’ Primera, actuarán este sábado 27 de septiembre en la Casa de la Música de Varadero, en un concierto que promete ser uno de los platos fuertes de la oferta cultural en el balneario más famoso de Cuba.

El evento, que tendrá lugar en la conocida sede ubicada en la Calle 42 esquina Avenida Playa, ofrece al público la oportunidad de disfrutar del vigoroso sonido de la timba y la energía característica de una de las orquestas más populares y demandadas de la escena musical cubana actual.

Las reservas para asegurar el acceso al concierto ya están disponibles a partir del lunes 22 de septiembre, por lo que se recomienda a los interesados gestionar su entrada con antelación, dada la expectativa que suelen generar las presentaciones de la agrupación.

La presentación de Alexander Abreu y su agrupación se enmarca dentro de la vida cultural que se promueve en Varadero, consolidando a la Casa de la Música como un espacio de referencia para el disfrute de la música cubana de alta calidad.