Intensifican en Matanzas lucha antivectorial y saneamiento con participación comunitaria

Periódico Girón 24 de septiembre de 2025 0 comment
Se intensifica la lucha antivectorial en la provincia

Un operativo integral de fumigación y eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti avanza con fuerza en varios municipios de la provincia como parte de la estrategia coordinada entre los trabajadores de vectores y los directivos de higiene municipal para reducir la presencia del vector transmisor del dengue y el chikungunya.

La acción combinada incluye no solo la fumigación, sino también la vigilancia epidemiológica activa y la prevención, con una destacada participación de la comunidad, que ha recibido mensajes de concientización para mantener sus hogares y espacios libres de agua estancada, principal foco de reproducción del mosquito.

En paralelo, el primer secretario del Comité Provincial del Partido en Matanzas, Mario Sabines Lorenzo, informó a través de sus redes sociales sobre las acciones que se realizan en aras de reforzar el saneamiento ambiental y la recogida de desechos sólidos en comunidades y barrios. Sabines Lorenzo destacó la colaboración entre organismos y la generalización de buenas prácticas, así como el diseño de estrategias sostenibles con los recursos disponibles.

“Fuimos a conversar con el personal que labora en servicios comunales o brindan cooperación, recibimos todas las preocupaciones y debemos brindarles aseguramientos para su labor”, señaló el dirigente, quien recalcó que “la higiene comunal y limpieza no son exclusivas de los Servicios Comunales”.

El primer secretario hizo un llamado a dignificar a estos trabajadores y a reconocer su rol social, al tiempo que subrayó la responsabilidad compartida de la población en el mantenimiento de la higiene: “Queda mucha insatisfacción aún, pero entre todos los actores y ciudadanos debemos velar por la armonía pública y por ciudades y poblados más limpios”.

Estas acciones forman parte del plan de enfrentamiento a las arbovirosis que se implementa en la provincia, con un enfoque intersectorial y comunitario que busca cortar la transmisión de enfermedades y elevar la calidad de vida de la población. La sostenibilidad de las medidas dependerá en gran medida de la corresponsabilidad entre instituciones y ciudadanía.

