Unión Eléctrica pronostica afectación de 1 660 MW

La Unión Eléctrica estima para el horario pico nocturno una disponibilidad de 1 910 MW y una demanda máxima de 3 500 MW, para un déficit de 1 590 MW, por lo que, de mantenerse las condiciones previstas, se pronostica una afectación de 1 660 MW en este horario.

Para el horario pico se estima también la entrada de 100 MW en motores de generación distribuida que están fuera por déficit de combustible y la unidad 6 de la CTE Nuevitas, con 90 MW.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas era de 1 730 MW y la demanda de 3 000 MW, con 1 270 MW afectados por déficit de capacidad de generación. En el horario de la media se estima una afectación de 1 200 MW.

Presentan averías la Unidad 2 de la CTE Felton, la Unidad 6 de la CTE Nuevitas y la Unidad 6 de la CTE Renté.

Están en mantenimiento la Unidad 2 de la CTE Santa Cruz y la Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos.

Hay 527 MW fuera de servicio por limitaciones térmicas, y presentan problemas por falta de combustible 53 centrales de generación distribuida, con 381 MW afectados. Además, hay 120 MW indisponibles por falta de lubricante, para un total de 501 MW afectados por esta causa.

En la jornada de ayer se afectó el servicio las 24 horas y se mantuvo así durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1 733 MW a las 20:40 horas.

La producción de energía de los 31 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2 989 MWh, con 462 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Termoeléctrica de Felton nuevamente en línea con el SEN

La Central Termoeléctrica (CTE) Lidio Ramón Pérez, de Felton, ubicada en el municipio holguinero de Mayarí, aporta hoy de manera estable 170 megavatios (MW) luego de sincronizar este domingo con el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Eric Milanés Quinzán, director general de la industria, confirmó a la Agencia Cubana de Noticias que el bloque entró en línea pasadas las tres de la tarde luego de que una avería en el transformador de uso de la planta adelantara su salida para un mantenimiento programado por 20 días, que tuvo como acción principal la corrección de un escape de hidrógeno en el generador del bloque.

Explicó que el salidero, al encontrarse en una zona de relativo fácil acceso y unido a la experiencia acumulada en la solución de una avería similar anteriormente, permitió acortar considerablemente los plazos concebidos en el cronograma de la reparación.

Comentó además que durante estas jornadas resolvieron un conjunto de incidencias técnicas acumuladas, entre ellas la revisión de la chumacera axial de la turbina, la limpieza del condensador de vapor y la reparación de un calentador de alta presión.

Para recuperar los parámetros de eficiencia y confiabilidad de la planta, dijo, también se llevó a cabo una limpieza profunda de la caldera, se sustituyeron tres juntas en los conductos de humo y se ejecutó un mantenimiento general a equipos auxiliares y sistemas, considerados imprescindibles para asegurar la estabilidad en la generación eléctrica.

En las labores de mantenimiento participaron fuerzas especializadas de la Empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas (EMCE), obreros de la Empresa Constructora de Obras de Ingeniería número 3 (ECI #3), personal de la propia central termoeléctrica y brigadas de apoyo de la Empresa de Servicios a la Unión del Níquel en Nicaro (ESUNI).

En esta industria se prevé la rehabilitación del bloque dos, luego que concluya la preparación de la oferta técnica que ofrece un nuevo diseño acondicionado para quemar el crudo nacional en la nueva caldera.

Este turbogrupo se vio afectado por un incendio al iniciar el proceso de arranque tras un mantenimiento parcial capitalizable que preveía incorporar alrededor de 220 megavatios al SEN en el verano de 2022.

La CTE Lidio Ramón Pérez, considerada entre las más eficientes del país, es la central eléctrica de mayor capacidad instalada en Cuba y su operación contribuye a la estabilidad del SEN en momentos que el país atraviesa por una difícil situación electroenergética.

(Con información de ACN)