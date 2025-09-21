La UNE pronostica una afectación de 1710 MW para el horario pico de este domingo

La Unión Eléctrica informa que para el horario pico de este domingo se estima la entrada de 160 MW en motores de generación distribuida que están fuera por combustible. Se estima una disponibilidad de 1860 MW y una demanda máxima de 3500 MW, para un déficit de 1640 MW, por lo que, de mantenerse las condiciones previstas, se pronostica una afectación de 1710 MW en este horario.

En el día de ayer se afectó el servicio las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación fue de 2010 MW a las 20:50 horas, superior a lo planificado por salida imprevista de la unidad 6 de la CTE Renté y no entrar la unidad 5 de la CTE Mariel.

La producción de energía de los 31 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2594 MWh, con 466 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas de este domingo era de 1700 MW y la demanda 3000 MW, con 1330 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de 1200 MW.

Se encuentran en avería la unidad 2 de la CTE Felton y la unidad 6 de la CTE Nuevitas. Se encuentran en mantenimiento la unidad 2 de la CTE Santa Cruz, la unidad 4 de la CTE Cienfuegos y la unidad 1 de la CTE Felton.

Las limitaciones en la generación térmica son de 492 MW.

Se encuentran fuera de servicio por combustible 46 centrales de generación distribuida con 369 MW y 120 MW indisponible por falta de lubricante, para un total de 489 MW.