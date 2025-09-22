Tiñosas al acecho ¡en plena ciudad!

Desde meses atrás, un fenómeno inusual acontece a diario en el yumurino Reparto Armando Mestre, de la barriada de El Naranjal. Resulta algo habitual observar grupos de Auras Tiñosas (Cathartes aura), disputándose los despojos en los abarrotados cubículos de desechos de los Servicios Comunales.

Se reportan quejas de vecinos por la presencia de las carroñeras que, al levantar vuelo, se proyectan contra ventanas y tendederos de los apartamentos.

Sin dudas, la causa de su presencia obedece a la disminución del ganado menor, equino y vacuno; entre otros animales, en los campos, que las obliga a buscar otras áreas de alimentación.

En pleno Período Especial, se asegura que muchos degustaron su carne, desconociendo su origen. Lo mismo sucedió desde la década de 1960, cuando varios individuos la ofertaban y, al ser descubiertos, fueron puestos a la disposición de las autoridades competentes.

Significativo fue el caso de un señor que vendía bocadillos en la puerta de un colegio, en la calle tejadillo, esquina San Ignacio, en la capital de todos los cubanos. Los ofertaba como “pavo”, en suculentas lascas con rebanadas de tomate, cebolla y lechuga.

El Aura Tiñosa, de color negro con cabeza y pescuezo rojo desplumado, llegó a Cuba desde Jamaica, en el siglo XVIII; aunque sus restos fósiles aparecen en la Isla en época geológica del mioceno, millones de años atrás.

Lo cierto es que a la avifauna de la barriada de El Naranjal ahora se le suma en sus basurales, la abundante presencia del gran buitre cubano. (Fotos de Diego Ernesto Álvarez Rubio)

