Etecsa informa sobre trabajos técnicos programados en las redes móvil y fija

21 de septiembre de 2025 0 comment
La Dirección de Comunicación Institucional de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa S.A.) informa que, dando continuidad a las acciones técnicas realizadas el pasado 29 de agosto, como parte de la estrategia de modernización tecnológica para el fortalecimiento de la infraestructura de telecomunicaciones, el próximo 23 de septiembre, en el horario comprendido entre las 00:00 y 06:00 horas de la madrugada, se ejecutarán trabajos en las plataformas que soportan algunos servicios móviles y fijos.

En esta ocasión se trabajará sobre otro grupo de servicios móviles cuyas numeraciones inician por 505, 506, 507, 508, 53, 54 y 63, los cuales podrán tener afectaciones mientras se desarrollen las acciones técnicas.

Al ser también objeto de estas acciones algunos servicios de la telefonía fija, podrán percibir afectaciones los clientes cuyos teléfonos comienzan con las siguientes numeraciones:

Pinar del Río (4821XXXX, 4847XXXX, 4860XXXX, 4861XXXX, 4881XXXX, 4888XXXX, 4899XXXX)

La Habana (7224XXXX, 7226XXXX, 7229XXXX, 7624XXXX, 7724XXXX, 7725XXXX, 7826XXXX)

Ciego de Ávila (3337XXXX, 3338XXXX, 3340XXXX, 3341XXXX, 3398XXXX)

Granma (2321XXXX)

Santiago de Cuba (2279XXXX)

Etecsa agradece la comprensión y solicita a sus usuarios que se mantengan informados a través de los perfiles institucionales en las redes sociales, el sitio web www.etecsa.cu y los medios de comunicación social.

