En Matanzas resaltan valor pedagógico de las historias familiares

Creo que a nivel pedagógico las historias familiares tienen un gran potencial para enseñarnos los capítulos más importantes de la historia del país, enfatizó Zuleica Romay Guerra, investigadora social, escritora y profesora, durante el XIV Fórum Fernando Ortiz en esta ciudad.

Ante investigadores e historiadores de diversos municipios de la provincia de Matanzas, en la Sala de Conciertos José White, la directora del Programa de Estudios sobre Afroamérica de Casa de las Américas ofreció la conferencia inaugural «Estaciones del itinerario vital de Crescencia Santa Cruz: una narrativa cubana contra el victimismo».

Estoy muy feliz de volver al Fórum Fernando Ortiz, donde estuve hace nueve años, me parece trascendente que sigamos indagando en la historia matancera, en sus tradiciones, sus prácticas culturales, porque no es posible entender la historia de Cuba si tú no entiendes la historia del pequeño lugar donde naciste, si tú no has desentrañado tu historia familiar para conectarla con todo lo demás, comentó a la prensa.

Creo que las conversaciones de los niños con las abuelas y los abuelos siguen siendo muy importantes no solo para la transmisión de valores sino también para la comprensión de lo que somos, y la investigación que traje, todavía con resultados parciales, tiene el propósito de argumentar esa importancia a través de la figura de mi bisabuela, explicó.

Romay Guerra reconoce en su bisabuela Crescencia a una mujer humilde, nacida en un barracón de esclavizados dos años después de la abolición formal de la esclavitud, y que logró con mucho esfuerzo personal y mucho apoyo familiar crear condiciones para que cambiara su vida y con ella la vida de sus descendientes.