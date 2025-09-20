De Matanzas

Entregan Premio del Barrio a Empresa Forestal de Matanzas

La Empresa Agroforestal de Matanzas fue reconocida este viernes con el Premio del Barrio, de manos del Héroe de la República de Cuba, miembro del Comité Central del Partido, del Consejo de Estado y coordinador nacional de los Comité de Defensa de la Revolución, Gerardo Hernández Nordelo.

«Es un mérito de los 570 trabajadores que integran nuestras nueve unidades de base. Seguimos decididos a mantener la condición de Vanguardia Nacional, otro logro importante. Ser merecedor del reconocimiento de hoy nos hace más fuertes», expresó Jorge Díaz Mirabal, director de la entidad, con una experiencia de cerca de 20 años como dirigente en la agricultura.

«No dejaremos de luchar contra las adversidades que existen. La empresa estatal socialista puede reponerse y seguir avanzando, y es en lo que la Agroforestal está inmersa», aseguró el directivo.

El «Premio del Barrio» reconoce y estimula a cederistas, familias, colectivos y escuelas, con un trabajo meritorio en función de las personas que viven en ese espacio de tradiciones y prácticas, definen, apoyan a los más vulnerables, construyen y potencian la unidad indestructible de la Revolución Cubana, hecha con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

Sobre el autor: Ana Cristina Rodríguez Pérez

