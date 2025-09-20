Celebran acto provincial por el 65 aniversario de los CDR

La comunidad de Carboneras fue sede este viernes del acto provincial por el 65 aniversario de la creación de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), donde sobresalió Matanzas como municipio Vanguardia Nacional.»

Hoy la misión esencial de los CDR sigue siendo la misma de aquel 28 de septiembre del año 1960: defender la Revolución Cubana desde los barrios, desde cada cuadra, porque en cada cuadra un comité, en cada barrio Revolución, siempre con la guardia en alto», expresó el coordinador provincial de los Comité de Defensa de la Revolución, Norlenys Serpa Santos.

«Nos corresponde, junto a los demás factores del barrio, la movilización de los cederistas mediante la participación popular en la solución de muchos problemas subjetivos que tenemos en los barrios, involucrar a los vecinos en la limpieza y embellecimiento de nuestra casa grande, que es el barrio», aseguró.

Durante el acto Gerardo Hernández Nordelo, Héroe de la República de Cuba y coordinador nacional de los CDR, reconoció a las dos empresas agasajadas este viernes con el Premio del Barrio.

«Algo que nos llama positivamente la atención de esta provincia es el trabajo que realizan entidades como la Empresa Agroforestal, la termoeléctrica Antonio Guiteras y el Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez, su labor social y de solidaridad.

Hay muchos líderes cederistas en estas tres instituciones, muchas personas que son presidentes de su CDR, coordinadores de zona o que sencillamente tienen un actuar extraordinario con su trabajo voluntario y comunitario», consideró el también miembro del Comité Central del Partido y del Consejo de Estado.

En el encuentro se reconocieron las zonas vanguardias en la emulación 65 aniversario, además de las entidades y organismos que sobresalen por su apoyo a la mayor organización de masas del país.