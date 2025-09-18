Unión Eléctrica prevé afectación de 1830 MW

En el día de ayer se afectó el servicio de la Unión Eléctrica las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1885 MW a las 21:30 horas.

La producción de energía de los 31 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2149 MWh, con 477 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1499 MW y la demanda de 2679 MW con 1180 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de 1450 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 5 de la CTE Nuevitas, Unidad 3 de la CTE Renté y Unidad 2 de la CTE Felton

Mantenimiento: Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 1 de la CTE Felton, Unidad 2 de la CTE Santa Cruz y Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones térmicas: 401 MW fuera de servicio.

Problemas por falta de combustible 43 centrales de generación distribuida con 257 MW. 166 MW indisponibles por falta de lubricante. Total de MW afectados por esta causa: 423 MW.



Pronóstico para el horario pico

Para el horario pico se estima la entrada de 100 MW en motores de generación distribuida que están fuera por combustible, la unidad 5 de la CTE Nuevitas con 56 MW y el completamiento de la unidad 6 de la CTE Mariel con 35 MW.

Con este pronóstico, en el horario pico se estima una disponibilidad de 1690 MW y una demanda máxima de 3450 MW, para un déficit de 1760 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1830 MW en este horario. (Con información de Unión Eléctrica)

Lea también