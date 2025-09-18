La Failde nominada a los Premios Grammy Latinos

La matancera Orquesta Failde acaba de recibir la noticia de su nominación a los Premios Grammy Latinos 2025, la tercera en poco mas de una década de carrera artística.

Su último fonograma, Caminando piango piango, ha sido incluido en la categoría de Mejor álbum tropical tradicional. Se trata de una producción que incluye bolero, guaracha, chachachá, cumbia y dazón y en ella aparecen temas emblemáticos de nuestra música como ¿Dónde estabas tú? o Que viva Changó.

Este disco, repleto de auténtico sabor cubano y sobre todo matancero, cuenta, además, con la participación de Omara Portuondo, el boricua Andy Montañez y la guatemalteca Gaby Moreno.

Lo obra del colectivo que lidera Ethiel Failde ha sido incluida en la selección que realiza la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación en dos ocasiones anteriores, por Failde con tumbao, en 2020 y por Danzoneando (en vivo desde Matanzas), en 2023.

Los Premios Grammy Latinos 2025 se entregarán el próximo 13 de noviembre en el estadio MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, estado de Nevada, Estados Unidos.

Lea también