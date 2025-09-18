Cultura

La Failde nominada a los Premios Grammy Latinos

Foto del avatar 18 de septiembre de 2025 0 comment
La Failde nominada a los Premios Grammy Latinos

La matancera Orquesta Failde acaba de recibir la noticia de su nominación a los Premios Grammy Latinos 2025, la tercera en poco mas de una década de carrera artística.

Su último fonograma, Caminando piango piango, ha sido incluido en la categoría de Mejor álbum tropical tradicional. Se trata de una producción que incluye bolero, guaracha, chachachá, cumbia y dazón y en ella aparecen temas emblemáticos de nuestra música como ¿Dónde estabas tú? o Que viva Changó.

Este disco, repleto de auténtico sabor cubano y sobre todo matancero, cuenta, además, con la participación de Omara Portuondo, el boricua Andy Montañez y la guatemalteca Gaby Moreno.

Lo obra del colectivo que lidera Ethiel Failde ha sido incluida en la selección que realiza la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación en dos ocasiones anteriores, por Failde con tumbao, en 2020 y por Danzoneando (en vivo desde Matanzas), en 2023.

Los Premios Grammy Latinos 2025 se entregarán el próximo 13 de noviembre en el estadio MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, estado de Nevada, Estados Unidos.

Lea también

Café Teatro Biscuit: reparaciones, humedades y un segundo piso

Guillermo Carmona Rodríguez – En la esquina de las calles Ayuntamiento y Contreras, en el mismo centro de Matanzas, se halla el Café Teatro Biscuit. Quizá su ubicación geográfica —en la esquina del… Leer más »

Recomendado para usted

Concurso Debate José Jacinto Milanés 2025. Foto: tomada del perfil de Facebook de Jacqueline Méndez

Drama de los poemas 

Regresará Festitim en homenaje a los títeres del mundo

Regresará Festitim en homenaje a los títeres del mundo

Atenas Brass Ensamble

Atenas Brass Ensamble, 12 años de realidades, utopías y sueños

Foto del avatar

Sobre el autor: Giselle Bello Muñoz

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *