Médicos matanceros en la Isla de la Juventud

Un grupo de galenos matanceros, de diferentes especialidades, se sumaron al llamado del Ministerio de Salud Pública para brindar asistencia médica en la Isla de la Juventud.

“Son brigadas que se están conformando de todas las provincias ante el déficit que tiene ese territorio, esos médicos prestarán servicio entre uno y tres meses, dependiendo del total de pacientes que estén pendientes a atenderse”, refirió Yamira López García, directora provincial de Salud.

Según la directiva forman parte de la brigada, ortopédicos y cirujanos. “De nuestra provincia fue nuestro profesor Reguera, prácticamente al frente de la delegación. También un psiquiatra de adultos del municipio de Cárdenas, una otorrino del Hospital Militar, un fisiatra del Faustino Pérez”.

En los próximos días se sumarán a la delegación matancera otras ramas de la Medicina igualmente necesarias y muy demandadas por la población como oftalmólogos y cirujanos pediátricos.

