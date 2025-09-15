Unión Eléctrica prevé afectación de 1910 MW

En el día de ayer se afectó el servicio de la Unión Eléctrica las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1981 MW a las 20:50 horas.

La producción de energía de los 30 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2957 MWh, con 544 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1590 MW y la demanda de 2940 MW, con 1373 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de 1350 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 3 y 5 de la CTE Renté y Unidad 2 de la CTE Felton

Mantenimiento: Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 1 de la CTE Felton, Unidad 2 de la CTE Santa Cruz y Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones térmicas: 369 MW fuera de servicio.

Problemas por falta de combustible 35 centrales de generación distribuida con 166 MW. 136 MW indisponibles por falta de lubricante.



Pronóstico para el horario pico

Para el horario pico se estima la entrada de 50 MW en motores de generación distribuida que están fuera por combustible y la entrada de la unidad 5 de la CTE Renté con 70 MW.

Con este pronóstico, en el horario pico se estima una disponibilidad de 1710 MW y una demanda máxima de 3550 MW, para un déficit de 1840 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1910 MW en este horario. (Con información de Unión Eléctrica)

